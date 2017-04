Čeprav je Dubrovnik svetovno znan, se je jadranski turizem rodil v Opatiji, zato je bila kraljica Jadrana vedno najbolj mondena. Nekaj je k temu prispevala tudi Preluka (Preluk), s svojo legendarno in smrtonosno cestno-dirkaško stezo, ki je svoj čas konkurirala celo Monte Carlu. Na njej je ob sobotah zdaj sicer bolšji sejem in ob njej v sezoni stari kamp, toda, kjer se vijugasta cesta spušča v zaliv, je tudi streha, na kateri je kar pet zvezdic in še parkirišče. Z Navisove terase v zalivu, kjer se Kvarner najbolj zajeda v celino, je zato ob pljukancih in škampih razgled (skoraj) do Dubrovnika. Vhod je na strehi, sobe so v skali, Opatija za desnim, Reka za levim ovinkom, morje pa pod nogami. Za razvajanje, četudi ne za dopust, vsaj za jutro, ki se začne z a la carte zajtrkom. Za kosilo, ko ni za kopanje, za večerjo, ker ni za kratke hlače. Za hotelske goste, ki se niso prišli le sončit, za dnevne goste, ki so prišli poslovno, za dobrojedce, ki so prišli ocenit še enega modernega kvarnerskega chefa.